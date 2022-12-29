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Крымский мост откроется для большегрузов в марте

Крымский мост откроется для большегрузов в марте

Движение для автомобилей с грузом через Крымский мост планируется открыть в марте следующего года, заявил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк.

"С точки зрения проезда грузовых автомобилей эта ситуация будет разрешена к марту", - сказал он, добавив, что каждый день по паромной переправе проходит 600-700 машин, передает ТАСС.

Также для большегрузов организован сухопутный маршрут через новые территории РФ.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что на левой автомобильной части Крымского моста начались ремонтные работы. Одновременно ведется демонтаж поврежденных пролетов.

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