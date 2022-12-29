Кубань и Крым получат средства на организацию детского отдыха

29 дек. 6:28

Правительство РФ выделит более 159 млн рублей Краснодарскому краю и Крыму на организацию детского отдыха, а также размещение и питание родителей, которые постоянно проживают в Запорожской и Херсонской областях, - распоряжение об этом обнародовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минпросвещения России на предоставление бюджетам Республики Крым и Краснодарского края… ассигнования в размере до 159 715,6 тыс рублей", - говорится в документе, передает "АиФ".

Крым получит свыше 127,5 млн рублей, а Кубань – более 32 млн. Деньги будут выделены из резервного фонда кабмина, на них должен быть организован отдых и оздоровление не менее 3193 детей и не менее 236 родителей или законных представителей несовершеннолетних.

Минпросвещения должно обеспечить предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Крыма и Краснодарского края путем соглашений не позднее 30 декабря текущего года.