В столичном регионе будет снежно и скользко

29 дек. 6:13

Сегодня в столичном регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Гололедица", - говорится в сообщении.

Днем температура воздуха в городе составит от минус двух до нуля градусов, атмосферное давление - 749 мм ртутного столба. Ветер южный, его скорость - от пяти до десяти метров в секунду.

В ночь на пятницу в столичном регионе будет облачно, небольшой снег, гололедица. Температура воздуха составит от трех до одного градусов мороза.

Ветер южный и юго-западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление останется прежним - 749 мм ртутного столба.