В Северной Осетии отремонтировали дорогу, разрушенную сходом ледника Колка

29 дек. 5:25

В Северной Осетии после реконструкции открылась автодорога Гизель - Кармадон - Даргавс - Дзуарикау, разрушенная в сентябре 2002 года сходом ледника Колка. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"После завершения первого этапа реконструкции открыта автодорога Гизель - Кармадон - Даргавс - Дзуарикау с подъездом к турбазе "Кахтисар" протяженностью 11 км", - сказано в заявлении.

В рамках реконструкции было заново построено 3 моста через реку Гизельдон, осуществлено устройство подпорных стен и водопропускных труб, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре 2002 года в Северной Осетии произошла Геналдонская ледниковая катастрофа. В результате схода ледника Колка была полностью уничтожена дорога в Геналдонском ущелье вместе с тоннелями и мостами. Погибли и пропали без вести более 120 человек, в том числе съемочная группа фильма "Связной", в составе которой был актер и режиссер Сергей Бодров-младший.