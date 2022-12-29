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Как восстанавливаются освобожденные азербайджанские районы

Мария Уткина, специально для "Вестника Кавказа"
Как восстанавливаются освобожденные азербайджанские районы

Азербайджан активно занимается восстановлением освобожденных территорий. Пока на восстановительные работы на деоккупированных землях выделено около 9 млрд манатов. Только за счет внутренних ресурсов страны планируется потратить на восстановление Карабаха 20 млрд манатов. Сейчас поступает много заявок на работу по проектам восстановления и от зарубежных партнеров. При этом приоритет отдается азербайджанским компаниям, особенно в сферах, где они успешны.

Одними из первых о желании работать над восстановлением Карабаха заявили российские компании. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на недавней пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, что Азербайджан приветствует участие российских компаний в восстановлении освобожденных территорий.

Активное участие в возрождении освобожденных территорий принимает Турция. В строительстве стратегических инфраструктурных проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре турецкие компании участвуют наравне с азербайджанскими. Президент Реджеп Тайип Эрдоган лично приезжал на закладку фундамента некоторых проектов. Турецкие туристические компании также заинтересованы в инвестициях в Карабах.

Посол Белоруссии в Азербайджане Андрей Равков сообщил, что белорусские компании начали поставки своей продукции для реализации проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре. Он отметил, что Беларусь заинтересована в активном участии в восстановлении и развитии инфраструктуры на деоккупированных территориях.

Узбекистан, по инициативе президента Шавката Мирзиеева, строит в Физули школу на безвозмездной основе, ее открытие будет приурочено к следующему учебному году. Узбекские специалисты также намерены принять участие в восстановлении древних памятников, объектов культуры и просвещения в Карабахе.

 

В восстановлении Карабаха участвуют также южнокорейские, швейцарские, итальянские, немецкие, британские компании. Выразили заинтересованность в участии также Саудовская Аравия, Катар, Иран, Китай, Венгрия, Япония, ОАЭ, Словакия. В Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса сообщили, что к концу ноября зарегистрировало более 1300 заявок от предпринимателей, причем около 20% инвестиционных предложений связаны с сельским хозяйством и аграрным сектором.

 

Летом был дан старт возвращению вынужденных переселенцев в освобожденные от армянской оккупации районы. В середине июля первые семьи приехали в село Агалы в Зангиланском районе, построенное по концепции "умной деревни". До конца марта 2023 года в село переселятся еще порядка 100 семей, сейчас там живут 66 семей. Идет проектирование других "умных сел" Зангиланского, Джабраильского, Губадлинского районов. С 2023 года планируется начать строительство "умного города" Зангилан. В целом, в 2024-2026 годах на деоккупированные территории Азербайджана планируется переселить 34,5 тысяч семей.

Сразу после освобождения территорий начались масштабные работы по реконструкции. Для возвращения вынужденных переселенцев необходимо полностью восстановить транспортный доступ к освобожденным районам, затем коммуникации между городами и селами. Строительство железных дорог и аэропортов идет полным ходом. В октябре состоялось открытие Зангиланского международного аэропорта. В общей сложности на освобожденных землях будет действовать три аэропорта: в сентябре 2021 года был открыт аэропорт в Физули, а Лачинский аэропорт будет достроен в конце 2024 - начале 2025 года. В Зангилане продолжается строительство железной и автомобильных дорог: работы по строительству железнодорожной линии завершены на 40%, автомобильной дороги - на 70%. В октябре президент Азербайджана Ильхам Алиева сообщил, что на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов будет построено 33 тоннеля и 84 новых моста.

В регионе могут быть реализованы проекты по таким направлениям, как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, логистика, туризм и ”зеленая энергия". Потенциал возобновляемых источников энергии на освобожденных территориях Азербайджана составляет примерно 10 тысяч МВт. На основе этого в ближайшие четыре года планируется строительство ветряных, солнечных и гидроэлектростанций мощностью 780 МВт.

 

Продолжается строительство Агдамского промышленного парка, заложенного в конце прошлого года. В промышленном парке планируется создать более 700 рабочих мест, он внесет важный вклад в развитие местного производства и возрождение Карабаха. В проект, расположенный на площади 190 гектаров, будет инвестировано более 60 млн манатов.

 

Власти Азербайджана инвестируют в системы ирригации и управления водными ресурсами для поддержки сельскохозяйственной деятельности на освобожденных территориях. Начались работы по восстановлению водохозяйственных комплексов на освобожденных территориях. Сейчас готовятся документы по территориальному планированию 43 населенных пунктов в Карабахе. Спецпредставитель президента Азербайджана сообщил, что к 2026 году планируется восстановить города Агдам и Физули и 32 села. Кроме того, будет развиваться три потенциальных туристических направления - Гадрут, Туг (Ходжавендский район) и Суговушан (Тертерский район), в котором появится первый туристический центр на освобожденных от оккупации землях. Были подготовлены проекты однодневных туров в Агдам, Физули и Ходжавенд, готовы планы развития туризма в городах Шуша и Дашалты. Поскольку Карабах и прилегающие районы, обладают большим туристическим потенциалом, ожидается, что до 2025 года освобожденные территории посетит около 1 миллиона местных и иностранных туристов.

 

Одним из приоритетов остается сохранение уничтоженного оккупантами культурного наследия: в Агдаме восстанавливают мечети Джума и Гияслы, дворец Панахали хана, в Агдаме и Физули строятся новые музеи. В то же время готовится проектный план центрального парка в городе Физули и Агдамского лесопарка. Необходимо напомнить, что из 67 мечетей, расположенных в районе, 65 были полностью разрушены, а другие культурно-исторические памятники либо снесены, либо осквернены.

 

В Карабахе также продолжаются работы по разминированию: только за прошлую неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов уже очищена территория площадью 369 га. А с 10 ноября 2020 года по 17 ноября 2022 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана очищено 59 055 тысяч гектаров. Планируется, что такими темпами к 2026 году от мин будут очищены 280 тысяч гектаров, при этом в 2022-2025 годах должно быть обеспечено разминирование 215 тысяч га территорий. Решение этого вопроса не может быть быстрым, ведь на азербайджанских землях устанавливали мины на протяжении почти 30 лет армянской оккупации, и даже после освобождения территорий люди продолжают погибать, подрываясь на неразорвавшихся снарядах.

Ситуация омрачается ситуацией с продолжением незаконной эксплуатации месторождений в Карабахе Арменией. На дороге Ханкенди - Лачин уже 17 дней продолжаются мирные протесты экоактивистов из-за незаконной добычи полезных ископаемых в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Лачинская дорога остается открытой для гуманитарных целей. Для решения ситуации необходимо проведение азербайджанскими специалистами мониторинга ситуации экологической катастрофы и других последствий, связанных с незаконной эксплуатацией месторождений, а также вывод незаконных вооруженных формирований из Карабаха. На пресс-конференции по итогам 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что в начале 2023 года азербайджанские власти выдвинут новые иски против Армении в связи с нанесением ущерба окружающей среде, живой природе и эксплуатацией азербайджанских месторождений.

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