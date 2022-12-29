Как восстанавливаются освобожденные азербайджанские районы

Азербайджан активно занимается восстановлением освобожденных территорий. Пока на восстановительные работы на деоккупированных землях выделено около 9 млрд манатов. Только за счет внутренних ресурсов страны планируется потратить на восстановление Карабаха 20 млрд манатов. Сейчас поступает много заявок на работу по проектам восстановления и от зарубежных партнеров. При этом приоритет отдается азербайджанским компаниям, особенно в сферах, где они успешны.

Одними из первых о желании работать над восстановлением Карабаха заявили российские компании. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на недавней пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, что Азербайджан приветствует участие российских компаний в восстановлении освобожденных территорий.

Активное участие в возрождении освобожденных территорий принимает Турция. В строительстве стратегических инфраструктурных проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре турецкие компании участвуют наравне с азербайджанскими. Президент Реджеп Тайип Эрдоган лично приезжал на закладку фундамента некоторых проектов. Турецкие туристические компании также заинтересованы в инвестициях в Карабах.

Посол Белоруссии в Азербайджане Андрей Равков сообщил, что белорусские компании начали поставки своей продукции для реализации проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре. Он отметил, что Беларусь заинтересована в активном участии в восстановлении и развитии инфраструктуры на деоккупированных территориях.

Узбекистан, по инициативе президента Шавката Мирзиеева, строит в Физули школу на безвозмездной основе, ее открытие будет приурочено к следующему учебному году. Узбекские специалисты также намерены принять участие в восстановлении древних памятников, объектов культуры и просвещения в Карабахе.

В восстановлении Карабаха участвуют также южнокорейские, швейцарские, итальянские, немецкие, британские компании. Выразили заинтересованность в участии также Саудовская Аравия, Катар, Иран, Китай, Венгрия, Япония, ОАЭ, Словакия. В Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса сообщили, что к концу ноября зарегистрировало более 1300 заявок от предпринимателей, причем около 20% инвестиционных предложений связаны с сельским хозяйством и аграрным сектором.

Летом был дан старт возвращению вынужденных переселенцев в освобожденные от армянской оккупации районы. В середине июля первые семьи приехали в село Агалы в Зангиланском районе, построенное по концепции "умной деревни". До конца марта 2023 года в село переселятся еще порядка 100 семей, сейчас там живут 66 семей. Идет проектирование других "умных сел" Зангиланского, Джабраильского, Губадлинского районов. С 2023 года планируется начать строительство "умного города" Зангилан. В целом, в 2024-2026 годах на деоккупированные территории Азербайджана планируется переселить 34,5 тысяч семей.

Сразу после освобождения территорий начались масштабные работы по реконструкции. Для возвращения вынужденных переселенцев необходимо полностью восстановить транспортный доступ к освобожденным районам, затем коммуникации между городами и селами. Строительство железных дорог и аэропортов идет полным ходом. В октябре состоялось открытие Зангиланского международного аэропорта. В общей сложности на освобожденных землях будет действовать три аэропорта: в сентябре 2021 года был открыт аэропорт в Физули, а Лачинский аэропорт будет достроен в конце 2024 - начале 2025 года. В Зангилане продолжается строительство железной и автомобильных дорог: работы по строительству железнодорожной линии завершены на 40%, автомобильной дороги - на 70%. В октябре президент Азербайджана Ильхам Алиева сообщил, что на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов будет построено 33 тоннеля и 84 новых моста.

В регионе могут быть реализованы проекты по таким направлениям, как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, логистика, туризм и ”зеленая энергия". Потенциал возобновляемых источников энергии на освобожденных территориях Азербайджана составляет примерно 10 тысяч МВт. На основе этого в ближайшие четыре года планируется строительство ветряных, солнечных и гидроэлектростанций мощностью 780 МВт.

Продолжается строительство Агдамского промышленного парка, заложенного в конце прошлого года. В промышленном парке планируется создать более 700 рабочих мест, он внесет важный вклад в развитие местного производства и возрождение Карабаха. В проект, расположенный на площади 190 гектаров, будет инвестировано более 60 млн манатов.

Власти Азербайджана инвестируют в системы ирригации и управления водными ресурсами для поддержки сельскохозяйственной деятельности на освобожденных территориях. Начались работы по восстановлению водохозяйственных комплексов на освобожденных территориях. Сейчас готовятся документы по территориальному планированию 43 населенных пунктов в Карабахе. Спецпредставитель президента Азербайджана сообщил, что к 2026 году планируется восстановить города Агдам и Физули и 32 села. Кроме того, будет развиваться три потенциальных туристических направления - Гадрут, Туг (Ходжавендский район) и Суговушан (Тертерский район), в котором появится первый туристический центр на освобожденных от оккупации землях. Были подготовлены проекты однодневных туров в Агдам, Физули и Ходжавенд, готовы планы развития туризма в городах Шуша и Дашалты. Поскольку Карабах и прилегающие районы, обладают большим туристическим потенциалом, ожидается, что до 2025 года освобожденные территории посетит около 1 миллиона местных и иностранных туристов.

Одним из приоритетов остается сохранение уничтоженного оккупантами культурного наследия: в Агдаме восстанавливают мечети Джума и Гияслы, дворец Панахали хана, в Агдаме и Физули строятся новые музеи. В то же время готовится проектный план центрального парка в городе Физули и Агдамского лесопарка. Необходимо напомнить, что из 67 мечетей, расположенных в районе, 65 были полностью разрушены, а другие культурно-исторические памятники либо снесены, либо осквернены.

В Карабахе также продолжаются работы по разминированию: только за прошлую неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов уже очищена территория площадью 369 га. А с 10 ноября 2020 года по 17 ноября 2022 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана очищено 59 055 тысяч гектаров. Планируется, что такими темпами к 2026 году от мин будут очищены 280 тысяч гектаров, при этом в 2022-2025 годах должно быть обеспечено разминирование 215 тысяч га территорий. Решение этого вопроса не может быть быстрым, ведь на азербайджанских землях устанавливали мины на протяжении почти 30 лет армянской оккупации, и даже после освобождения территорий люди продолжают погибать, подрываясь на неразорвавшихся снарядах.

Ситуация омрачается ситуацией с продолжением незаконной эксплуатации месторождений в Карабахе Арменией. На дороге Ханкенди - Лачин уже 17 дней продолжаются мирные протесты экоактивистов из-за незаконной добычи полезных ископаемых в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Лачинская дорога остается открытой для гуманитарных целей. Для решения ситуации необходимо проведение азербайджанскими специалистами мониторинга ситуации экологической катастрофы и других последствий, связанных с незаконной эксплуатацией месторождений, а также вывод незаконных вооруженных формирований из Карабаха. На пресс-конференции по итогам 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что в начале 2023 года азербайджанские власти выдвинут новые иски против Армении в связи с нанесением ущерба окружающей среде, живой природе и эксплуатацией азербайджанских месторождений.