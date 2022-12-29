Таджикско-турецкие электробусы будут экспортироваться в страны ЕАЭС

29 дек. 3:33

Начать экспорт электробусов в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планирует таджикско-турецкое предприятие ООО "Акиа Авесто Автоматив Индастри", рассказал его аналитик Сухроб Ширинов.

В 2023 году компания представит новые модели транспорта на международных выставках в России, Казахстане, Узбекистане, ОАЭ. Планируются презентации новых электробусов, троллейбусов, автобусов на сжатом природном газе (CNG) и электрических микроавтобусов.

Компания ставит перед собой цель в наступающем году наладить экспорт в страны ЕАЭС, запустить производство школьных автобусов и электрических микроавтобусов, а также обеспечить Душанбе электробусами и троллейбусами.