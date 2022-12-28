"Романтичный" мошенник обманул десять таксистов во Владикавказе

28 дек. 23:43

Десять таксистов попались на уловку мошенника во Владикавказе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северной Осетии.

Как выяснили полицейские, 32-летний житель Сочи заказывал в разных фирмах такси доставку цветов, конфет и шампанского на адрес во Владикавказе. Когда водитель находился в дороге, заказчик просил перевести ему деньги, которые обещал возвратить наличными при получении и оплате доставки.

Добросердечные таксисты переводили личные деньги в долг, не подозревая, что под маской романтика прячется злоумышленник, и приезжали на место. Но там их никто не ждал, так что обманутые водители оставались без денег, но с оплаченным ими же "джентльменским набором".

В общей сложности от мошенника пострадали десять водителей владикавказских такси, они обратились в полицию. Владикавказские оперативники выяснили, что звонки шли из Сочи. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции, он дал признательные показания.

Открыто уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество", выясняются все эпизоды противоправной деятельности подозреваемого. Расследование продолжается.