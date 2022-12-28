В Астане дали имя новому району города

28 дек. 23:55

Район на левобережье в Астане будет называться Нура, так решили депутаты на заседании маслихата города.

Глава столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп напомнил, что вопрос о создании пятого района поднимался уже давно. "Вместе с представителями интеллигенции, учеными долго обсуждали, какое же название выбрать для нового района. Мы рассмотрели названия, связанные с историей и географией страны. В результате на повестке дня заседании ономастической комиссии были выдвинуты два наименования. Мы выбрали название Нура", - рассказал он.

Чиновник объяснил, что Нура – название реки, протекающей по территории Акмолинской и Карагандинской области. Астану на две части делит река Ишим (Есиль). По словам Есиркепа, назвать район "Нура" решили потому, что исторически реки Нура и Есиль часто упоминаются вместе, как, например, Инд и Ганг, Тигр и Евфрат.

Депутаты поддержали данный выбор названия для нового района Астаны.