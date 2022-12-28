Северо-Крымский канал восстановят за 713 млн рублей

28 дек. 23:30

В 2023 году на восстановление Северо-Крымского канала, разблокированного в ходе спецоперации, потратят около 713 млн рублей, что позволит восстановить 120 тыс га посевных площадей, которые использовались до 2014 года, сообщил глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

"По инициативе главы республики Сергея Аксенова было обращение в адрес правительства РФ о выделении разовой помощи в размере 713 млн рублей для того, чтобы обеспечить и восстановить Северо-Крымский канал. Добро получено, в следующем году выделят деньги и мы сможем восстановить не только 40 тыс. га, но и в перспективе 120 тыс. га. То есть восстановить те земли, которые утеряны после 2014 года", - цитирует его ТАСС.

Гоцанюк отметил, что для увеличения площади орошаемых земель планируется закупить дождевальную технику. "Будем просить, чтобы федеральные органы власти поддержали и компенсировали на закупку новой дождевальной техники в размере около 3 млрд рублей. Это порядка 50% компенсации за закупленную дождевальную технику", - добавил он.