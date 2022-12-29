В египетских портах скопились товары на миллиарды долларов

В египетских портах скопились товары на миллиарды из-за мер правительства по сохранению долларов в условиях валютного кризиса. В ближайшие дни египетские банки начнут предоставлять валюту, необходимую для приобретения импортных товаров, скопившихся в портах, сообщил президент Абдель-Фаттах ас-Сиси.

Middle East Eye пишет, что Египет переживает дефицит продуктов питания, медикаментов и товаров для дома из-за падения местной валюты и укрепления американского доллара. Египту нужна американская валюта для погашения в ближайшее годы внешнего долга в $158 млрд, а также для удовлетворения растущей потребности в импорте.

В ответ на кризис египетское правительство ввело ряд ограничений на импорт, в связи с чем владельцам бизнеса стало сложнее получить иностранную валюту. Среди ограничительных мер - необходимость получения аккредитива для покупок за границей.

Экономисты подозревают, что Центральный банк страны использует валютные резервы для поддержки обесценивающегося фунта. В результате, импортные товары скапливаются в египетских портах, а страна страдает от дефицита продуктов.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщил, что удалось достичь прогресса в этом вопросе: товары на $5 млрд были выкуплены за прошедшие несколько недель. Однако в портах по-прежнему хранится продукция еще на $9,5 млрд.

В этом году египетский фунт потерял почти 50% своей стоимости по отношению к иностранным валютам, особенно к американскому доллару. Зависящая от импорта экономика страны серьезно пострадала от кризиса на Украине.

В попытке сохранить обесценивающиеся сбережения граждане Египта начали скупать золото, в связи с чем аналитики предостерегают от образования ценового пузыря на данный актив.

Президент сделал заявление по поводу импорта на фоне ожиданий дальнейшего падения валюты, которое, вероятно, приведет к усилению инфляционного давления.

Египет, вторая по задолженности перед МВФ страна в мире, в очередной раз обратилась к кредитору в октябре за дополнительными $3 млрд. В рамках договоренности банк настоял на том, чтобы Каир обеспечил большую гибкость обменного курса.

Девальвация валюты ослабит внешние дисбалансы, укрепит конкурентоспособность Египта и привлечет прямые иностранные инвестиции, но в то же время усилит ценовое давление на среднестатистических жителей страны.

В то время как страны-экспортеры углеводородов из Персидского залива активно инвестируют в Египет, глобальные инвесторы не спешат отдавать свои деньги стране.