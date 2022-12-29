Кризис на Шри-Ланке: худшее, конечно, впереди

С экономической точки зрения 2022 год стал для Шри-Ланки самым худшим за всю историю. Основной причиной экономического краха стал кризис платежного баланса. Положение усугубили огромные долги, пандемия коронавируса, ситуация на Украине, повышение процентных ставок центральными банками по всему миру и спорные решения, принятые администрацией Готабаи Раджапаксы.

East Asia Forum пишет, что из-за кризиса Шри-Ланка не могла закупить товары первой необходимости, в частности, бытовой газ, бензин, удобрения и лекарства. 2022 год запомниться тем, как граждане страны целыми днями стояли в очередях за продуктами, а некоторые из них в процессе умирали.

Уходящий год ознаменовался политической борьбой, в результате которой семья Раджапаксы была свергнута. В мае бывшему премьер-министру Махинде Раджапаксе пришлось бежать из своей официальной резиденции, а в июле бывший президент Готабая Раджапакса покинул президентский дворец.

Но требование ”изменить систему” оказалось утопическим. Участники событий ратовали за лучшее управление, не предъявляя претензий к этнократии, лежащей в основе мажоритаризма, коррупции и безнаказанности на Шри-Ланке. Правильнее всего рассматривать народные волнения как борьбу против коррупции на фоне нехватки товаров первой необходимости. В итоге новое правительство приняло решение внести изменения в конституцию. Став президентом, Ранил Викремасингхе подавлял протесты с помощью вооруженных сил. Казалось, концу года политический климат стабилизировался. Все потому, что у нового режима есть возможность закупать и распределять самые важные товары, частично за счет непогашения внешнего долга в $50 млрд в апреле и объявления банкротства в июле.

Но цены на продукты взлетели. Большинство граждан Шри-Ланки теперь не могут купить то, что раньше могли себе позволить. За внешним спокойствием скрываются беды. По данным Университета Перадении, более 9 млн человек в живет в нищете. Около 70% жителей страны вынуждены есть меньше обычного, а 20% студентов отправляются на учебу без обеда. Уровень отчислений из учебных заведений вырос, как и уровень недоедания и истощения. Ланкийцы массово покидают страну, женщин незаконно переправляют на Ближний Восток, а некоторые даже продают почки в отчаянии.

Изменилось одновременно многое и ничего. Семья Раджапакса, которая несет ответственность за разрушение экономики и их партия Sri Lanka Podujana Peramuna (Народный фронт Шри-Ланки, SLPP) по-прежнему у власти.

Викремасингхе обеспечил Раджапаксам возвращение в политику. Частично в связи с тем, что в парламенте всего один член его партии. Кроме того, с Махиндой Раджапаксой его связывает давняя дружба.

В октябре 2022 года парламент страны одобрил 21-ю поправку к конституции, которая предусматривает надзор за независимыми комиссиями. Ранее эту практику Махинда и Готабая Раджапаксы отменили с помощью других поправок. В декабре президент и ”Народный фронт Шри-Ланки” приняли бюджет на 2023 год, соответствующий целям МВФ, поставленным перед страной. Бюджет подвергся критике за то, что основная его задача- реструктуризация долга, а не экономический рост и борьба с неравенством. Бюджет также предусматривает выделение $ 1,5 млрд на силы безопасности, на которые правительство полагается для сдерживания протестов.

В сентябре МВФ одобрил механизм расширенного финансирования на $2,9 млрд, и правительство Шри-Ланки надеется, что он заработает до конца декабря. Однако невозможность привлечь Китай к реструктуризации долга задерживает процесс. Средства будут получены не ранее марта 2023 года.

Неготовность Китая принять решение спровоцировала критику, что удивительно, учитывая насколько СМИ и политики Шри-Ланки всегда воздерживались от негативной оценки Пекина. Один член парламента даже угрожал начать кампанию ”Китай, возвращайся домой”, аналогичную ”Гота, возвращайся домой”, в результате которой Готабая Раджапакса был отстранен от власти.

Правительство не планирует реструктуризировать льготные многосторонние долги. Однако реструктуризация по двусторонним соглашениям и с коммерческими кредиторами в сочетании с финансированием от МВФ позволит кредиторам и инвесторам работать с Шри-Ланкой с определенной степенью уверенности. Однако едва ли острову удастся достичь к 2026 году уровня ВВП 2019 года, что является одной из целей президента Викремасингхе.

Викремасингхе занимал пост премьер-министра до того, как стал президентом. Тогда он активно продвигал амбициозные проекты, большинство из которых так и не были осуществлены. Несмотря на его заявления, Шри-Ланку, скорее всего, ожидает череда банкротств в будущем.

Экономика острова сократилась на 9,2% в 2022 году. Прогнозируется, что в 2023 году падение составит еще 4,2%. В итоге, к моменту преодоления кризиса Шри-Ланка потеряет почти десятилетний экономический прогресс. В 2019 году страна с гордостью достигла статуса государства с доходом выше среднего, но уже в 2020 году он был понижен до ”ниже среднего”.

В кабинете министров есть те, кто не против, чтобы рейтинг Шри-Ланки понижался и дальше. Они надеются, что так страна сможет получить дополнительные кредиты на льготной основе. Все это говорит о том, что худшее, к сожалению, еще впереди.