В Ставрополе будет развиваться гастрономический и промышленный туризм

29 дек. 1:35

В столице Ставропольского края состоялась конференция «Индустрия гостеприимства Ставрополя». Эксперты-участники мероприятия отметили, что в Ставрополе в ближайшее время наиболее активно будет развиваться гастрономический и медицинский туризм.

Так, говорилось о наиболее востребованных услугах и оздоровительных программах в краевом центре, не уступающих по качеству известным здравницам Кавказских Минеральных Вод.

Также шеф-повар одного из ставропольских ресторанов рассказал о шедеврах местной кухни.