В Ставрополе будет развиваться гастрономический и промышленный туризм

В столице Ставропольского края состоялась конференция «Индустрия гостеприимства Ставрополя». Эксперты-участники мероприятия отметили, что в Ставрополе в ближайшее время наиболее активно будет развиваться гастрономический и медицинский туризм.
Так, говорилось о наиболее востребованных услугах и оздоровительных программах в краевом центре, не уступающих по качеству известным здравницам Кавказских Минеральных Вод.
Также шеф-повар одного из ставропольских ресторанов рассказал о шедеврах местной кухни.