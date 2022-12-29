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В Ставрополе будет развиваться гастрономический и промышленный туризм

В Ставрополе будет развиваться гастрономический и промышленный туризм

В столице Ставропольского края состоялась конференция «Индустрия гостеприимства Ставрополя». Эксперты-участники мероприятия отметили, что в Ставрополе в ближайшее время наиболее активно будет развиваться гастрономический и медицинский туризм.

Так, говорилось о наиболее востребованных услугах и оздоровительных программах в краевом центре, не уступающих по качеству известным здравницам Кавказских Минеральных Вод.

Также шеф-повар одного из ставропольских ресторанов рассказал о шедеврах местной кухни.

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