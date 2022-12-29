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«Аэрофлот» запустил новые рейсы в Кавминводы

«Аэрофлот» запустил новые рейсы в Кавминводы

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла прямые рейсы из шести регионов страны в Минеральные Воды. Это Уфа, Пермь, Казань, Самара, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

«„Аэрофлот“ начал выполнение новой программы прямых рейсов из шести регионов страны в Минеральные Воды. Пассажирам уже доступны удобные перелеты „Аэрофлотом“ из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани и Самары», - сообщает компания.

Уточняется, что расписание прямых рейсов составлено так, чтобы пассажирам было удобно спланировать путешествие, экономя время в пути и бюджет.

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