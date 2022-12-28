Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили конструктивное взаимодействие в ОПЕК+

28 дек. 22:45

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его саудовский коллега Фейсал ибн Фархан Аль-Сауд провели двусторонний разговор, об этом сообщило российское министерство.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили приоритетные вопросы поступательного развития взаимовыгодного разнопланового российско-саудовского сотрудничества в русле реализации достигнутых ранее на высшем уровне договоренностей", - говорится в сообщении.

Особое внимание дипломаты уделили "продолжению конструктивного взаимодействия" в рамках сделки ОПЕК+, указали в МИД РФ.

Кроме того, министры обозначили близость позиций Москвы и Эр-Рияда по актуальным вопросам региональной и мировой повестки. Лавров и Аль-Сауд также подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшей "плотной внешнеполитической координации", причем как в российско-саудовском формате, так и на различных международных площадках.