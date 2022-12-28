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Пожилая пара стала жертвой ДТП на Ставрополье

Пожилая пара стала жертвой ДТП на Ставрополье

В результате автоаварии в Минераловодском округе Ставропольского края погибли два человека, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Трагедия произошла около 20:00 мск на 348-м километре дороги Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минводы. Пожилой водитель ВАЗ-2106 на развилке пересек тросовое ограждение и вышел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo.

Как отмечают автоинспекторы, водитель перепутал полосы движения.

Владелец ВАЗ и его супруга, находившаяся в салоне, погибли на месте.

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