Гутерриш назначил нового координатора по зерновой сделке

28 дек. 22:19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил нового координатора по Черноморской зерновой инициативе, такое сообщение опубликовано на сайте организации.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня объявил о назначении Абдуллы Абдула Самада Дашти из Кувейта координатором ООН по Черноморской зерновой инициативе", - сказано в нем.

С августа уходящего года должность занимал Амир Махмуд Абдулла (Судан). Генсек ООН поблагодарил его за лидерство, работу и приверженность реализации зерновой сделки.