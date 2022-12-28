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Гутерриш назначил нового координатора по зерновой сделке

Гутерриш назначил нового координатора по зерновой сделке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил нового координатора по Черноморской зерновой инициативе, такое сообщение опубликовано на сайте организации.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня объявил о назначении Абдуллы Абдула Самада Дашти из Кувейта координатором ООН по Черноморской зерновой инициативе", - сказано в нем.

С августа уходящего года должность занимал Амир Махмуд Абдулла (Судан). Генсек ООН поблагодарил его за лидерство, работу и приверженность реализации зерновой сделки.

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