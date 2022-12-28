В Ставрополе отреставрируют двухсотлетнее кладбище

28 дек. 21:10

В скором времени власти Ставрополя отреставрируют Даниловское кладбище с захоронениями 1830 года, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Для этого объекта культурного наследия регионального значения в 2023 году в горадминистрации закажут научно-проектную документацию.

"Планируем привести в порядок могилы Германа Лопатина – почетного гражданина Ставрополя, юного героя-партизана Геннадия Голенева, братскую могилу воинов, защищавших Ставрополь в 1943 году", – рассказал глава города Иван Ульянченко, передает "АиФ-Ставрополье".

Захоронения на Даниловском кладбище датированы 1830-1969 годами, оно - один из самых первых городских некрополей, уцелевших после революции и двух войн, где похоронены многие участники Великой Отечественной войны и известные деятели.

Каждый год в преддверии Пасхи и Дня Победы, а также перед зимними холодами на кладбище проходят субботники "Чистая память", только за 2022 год активисты и сотрудники мэрии вывезли отсюда 50 т мусора.