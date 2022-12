Туризм восстанавливается, но теперь не хватает самолетов

По мере того как туризм набирает обороты и даже Китай отменяет последние антиковидные ограничения, становится все очевиднее, что миру не хватает самолетов. Bloomberg отмечает, что пока многочисленные перевозчики от United Airlines Holdings Inc. до Air India Ltd. размещают или планируют разместить заказы на самолеты, исчисляемые сотнями, Boeing Co. и Airbus SE хвалятся крупными сделками. Но проблемы с цепочками поставок означают, что новые самолеты придется ждать несколько лет. По оценкам компании Jefferies LLC, объем невыполненных заказов в настоящий момент составляет 12720 самолетов.

Это означает, что заоблачные цены, на которые люди жалуются в последние несколько месяцев сохранятся, и прежде чем ситуация улучшится, все станет еще хуже. ”Люди привыкли к более низкой стоимости билетов во время пандемии, а открытие Китая только усугубит ситуацию, - говорит Аджай Отани, основатель сайта LiveFromALounge.com для тех, кто часто летает. - Дело не только в нехватке самолетов, но и в стоимости топлива”.

У процветающих авиакомпаний в определенных ситуациях, вероятно, есть возможность снижать цены, однако другим перевозчикам такое не под силу, что ”приведет к еще большему росту цен”, предупреждает Отани.

Boeing и Airbus, две крупнейших авиастроительных компании, которые пожинают плоды дуополии в сфере поставок пассажирских самолетов, распродали свои самые популярные узкофюзеляжные модели как минимум до 2029 года.

Помимо спроса со стороны авиакомпаний в связи с тем, что люди вновь в огромных количествах начали путешествовать по воздуху, и на фоне необходимости обновления стареющего флота, ситуацию осложняют перебои в цепочках поставок буквально на всех этапах: от проблем с получением необходимых деталей до нехватки кадров.

В начале месяца Airbus отказался от своей цели по поставке 700 лайнеров в этом году, сославшись на проблемы с цепочками поставок. Ранее компания предупреждала о том, что стоимость энергоресурсов окажет серьезное давление на небольших и зависящих от электроэнергии производителей, в частности, тех, кто занимается литьем и штамповкой.

По словам основателя Air Lease Corp. Стива Удвара-Хейзи, за последние два года все самолеты крупнейшая лизинговая компания в мире получила с опозданием: ”Ни один самолет, будь то 737 Max или 787, A330 или A350 мы не получили вовремя. Хуже всего дела обстоят с A321neo. Их доставляют на шесть-семь месяцев позже, чем прописано в контракте. Все дело в проблемах с цепочками поставок, слишком быстром восстановлении и нехватке рабочей силы. Производством из дома заниматься нельзя. Так что ситуация серьезная”.

Тысячи самолетов, которые перевозчики бросили по всему миру, будучи неуверенными в возвращении спроса после того, как число путешественников резко сократилось на фоне пандемии коронавируса и закрытия границ, тоже усугубляют дефицит. Сотни самолетов не могут быть возвращены в эксплуатацию, поскольку одни нуждаются в серьезном ремонте из-за длительного простоя, а другие подлежат списанию и их не вносят в расписания авиакомпаний.

В результате стоимость билетов растет, и скорее всего, цены станут еще выше, поскольку бизнес-перелеты возобновляются и многие хотят побаловать себя путешествием впервые за несколько лет. Вероятно, летать придется в том числе и на более старых самолетах.

”В крайнем случае авиакомпании увеличат цикл эксплуатации воздушных средств”, - объясняет Санни Си, директор сингапурского консультационного агентства Oliver Wyman. Авиакомпании в Азии традиционно эксплуатируют самолеты на протяжении 12 лет, что меньше, чем в целом по миру. Но в ходе реструктуризации, которая продолжается уже несколько лет, ряд авиаперевозчиков продлили срок службы воздушных средств и, возможно, продлят его снова.

Для Boeing и Airbus доставка уже проданных самолетов в срок сейчас первоочередная задача. Airbus столкнулась с тем, что авиакомпании не спешат размещать новые заказы, поскольку компании сперва нужно поставить 6100 самолетов A320neo, на которые уйдет 8 лет. Хотя компания давно заявляла о том, что собирается производить до 75 лайнеров A320 в месяц, в итоге было решено перенести масштабное производство на середину десятилетия.

Инвесторы Boeing, объявившие о 850 крупных заказах в этом году, в том числе и о декабрьской сделке с United Airlines, переживают из-за медленного прогресса американского производителя в разрешении проблем с цепочками поставок и ускорении работы на собственных заводах, объясняет Кен Герберт, аналитик из RBC. Хорошая новость в том, что работники сектора вряд ли столкнуться с угрозой сокращений в ближайшее время.

”Количество незавершенных заказов настолько велико, что даже рецессия сейчас не имеет никакого значения, - уверен Джордж Фергюсон, аналитик из Bloomberg Intelligence. - Производители и авиакомпании будут держаться за специалистов, даже несмотря на сложности”.