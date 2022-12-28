Сертификаты годности иностранных самолетов продлили до конца следующего года в России

28 дек. 21:34

Правительство России продлило до 31 декабря будущего года сроки действия сертификатов летной годности зарубежных самолетов, используемых российскими перевозчиками.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем говорится, что сроки действия сертификатов гражданских самолетов иностранного производства, которые были выданы Росавиацией, продлеваются до 31 декабря 2023 года, если сроки их действия оканчиваются в период с 1 марта до 31 декабря текущего года.