Тегеран: окно возможностей для возрождения сделки по ядерной программе не всегда будет открыто

28 дек. 20:50

Окно возможностей для возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана может захлопнуться, если Запад не изменит подход, заявил глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе своего визита в Оман.

По его словам, на встрече с властями Омана было указано, что Тегеран "не вел переговоры ради переговоров".

"Мы отметили, что окно [возможностей] для достижения соглашения с Ираном не всегда будет открыто. Это окно открыто сегодня, и если другие стороны, особенно США, не перестанут лицемерить, а Запад не будет вести себя реалистично, неясно, останется ли окно, открытое сегодня, открытым завтра", - цитирует дипломата агентство ISNA.

Абдоллахиян напомнил, что Оман изначально выступал ключевым посредником для достижения соглашения в 2015 году и прикладывал серьезные усилия для его возобновления в последние несколько месяцев.