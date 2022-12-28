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Тегеран: окно возможностей для возрождения сделки по ядерной программе не всегда будет открыто

Тегеран: окно возможностей для возрождения сделки по ядерной программе не всегда будет открыто

Окно возможностей для возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана может захлопнуться, если Запад не изменит подход, заявил глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе своего визита в Оман.

По его словам, на встрече с властями Омана было указано, что Тегеран "не вел переговоры ради переговоров".

"Мы отметили, что окно [возможностей] для достижения соглашения с Ираном не всегда будет открыто. Это окно открыто сегодня, и если другие стороны, особенно США, не перестанут лицемерить, а Запад не будет вести себя реалистично, неясно, останется ли окно, открытое сегодня, открытым завтра", - цитирует дипломата агентство ISNA.

Абдоллахиян напомнил, что Оман изначально выступал ключевым посредником для достижения соглашения в 2015 году и прикладывал серьезные усилия для его возобновления в последние несколько месяцев.

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