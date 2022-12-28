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Лавров: у Москвы и Вашингтона нет канала диалога

Лавров: у Москвы и Вашингтона нет канала диалога

Канала диалога между Москвой и Вашингтоном нет, несмотря на поддержание контактов российских и американских военных, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"У нас нет канала диалога. Американские военные говорят, что периодически глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли звонит начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову", - цитирует его РИА Новости.

Также он сообщил о контактах министра обороны России Сергеем Шойгу с американским коллегой Ллойдом Остином. "Это хорошо, это полезно. Но все ограничивается тем, что надо быть осторожнее. Вот так, если обобщенно", - добавил глава МИД.

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