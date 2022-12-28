Более 7 тысяч станций 5G создадут в Казахстане до 2026 года

28 дек. 20:36

В Казахстане до 2026 года будет построено более 7 тыс станций 5G, рассказал генеральный директор ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" Сергей Коньков - представитель Консорциума в лице АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком Сервис" (бренды "Теле 2" и "Алтел"), который выиграл аукцион по продаже частот для 5G.

По его словам, для рынка это первый опыт покупки частот на аукционе.

"Для нас проект по внедрению 5G - это огромный объем инвестиций и работ технических специалистов. До конца 2025 года Kcell и Tele2/Altel планируют построить более 7 тыс базовых станций 5G", - цитирует Конькова "Sputnik Казахстан".

Топ-менеджер выразил мнение, что у Казахстана есть все шансы стать первым в Центральной Азии и СНГ по развитию технологии 5G.