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В Дагестане займутся спасением тюленей

В Дагестане займутся спасением тюленей

Фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас" и Институт экологии и устойчивого развития ДГУ хотят разработать реабилитационный центр для лечения больных и раненых рыбацкими сетями каспийских тюленей, сообщает пресс-служба фонда.

Создание центра предполагается в рамках комплексной программы по изучению и сохранению каспийских тюленей. Совместную научно-исследовательскую работу планируется начать в январе следующего года.

Отмечается, что к программе по спасению каспийских тюленей будут привлечены местные рыбаки и студенты-волонтеры.

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