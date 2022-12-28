В Дагестане займутся спасением тюленей

28 дек. 20:19

Фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас" и Институт экологии и устойчивого развития ДГУ хотят разработать реабилитационный центр для лечения больных и раненых рыбацкими сетями каспийских тюленей, сообщает пресс-служба фонда.

Создание центра предполагается в рамках комплексной программы по изучению и сохранению каспийских тюленей. Совместную научно-исследовательскую работу планируется начать в январе следующего года.

Отмечается, что к программе по спасению каспийских тюленей будут привлечены местные рыбаки и студенты-волонтеры.