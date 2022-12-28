Глава Севастополя опроверг фейк о "комендантском часе"

28 дек. 20:23

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг фейк о якобы введении комендантского часа в городе в новогоднюю ночь. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, злоумышленники взломали сайт фонда содействия капремонту Севастополя и опубликовали фейковую новость о якобы введении комендантского часа в ночь на 1 января.

"Якобы с 22:00 31 декабря 2022 года по 06:00 1 января 2023 года будет запрещено находиться на улицах, за исключением необходимости добраться к бомбоубежищу, в случае объявления воздушной тревоги. Конечно же, это фейк", - подчеркнул Развожаев.

Губернатор обратил внимание на то, что лично бы сообщил о таким важном решении, и призвал доверять только официальные источники.