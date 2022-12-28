МЭР прогнозирует сохранение тренда на восстановление экономики в России

28 дек. 19:39

В будущем году в России сохранится тренд на восстановление экономики, такой прогноз озвучила замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова.

По ее словам, МЭР наблюдает, как экономическая активность постепенно восстанавливается: в ноябре спад в годовом выражении уменьшился, если исключить сезонный фактор, то на протяжении трех месяцев подряд наблюдается экономический рост.

"В 2023 году ожидаем сохранения тренда на восстановление экономики, в том числе за счет продолжающейся структурной перестройки", - цитирует Крючкова ТАСС.