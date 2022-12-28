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Незаконную эксплуатацию рудников остановили в Карабахе

Незаконную эксплуатацию рудников остановили в Карабахе

Эксплуатация Арменией золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, расположенных в зоне временного пребывания российских миротворцев, останавливается.

Руководство компании Base Metals, которая незаконно добывала полезные ископаемые на территории Азербайджана объявило о временном прекращении работы шахт.

Напомним, протестная акция азербайджанских экоактивистов, проходящая в Карабахе продолжается 17-й день.Участники требуют положить конец экологическому террору со стороны Еревана.

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