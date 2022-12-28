Инфляция замедляется на последней неделе года в России

28 дек. 19:25

Инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 12,19% на 26 декабря - неделей ранее она составляла 12,35%, говорится в обзоре МЭР "О текущей ценовой ситуации".

"В сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,24% при повышении темпов роста цен на плодоовощную продукцию (плюс 2,26%), на другие продукты питания цены не изменились после дефляции на протяжении шести недель подряд", - отмечают в министерстве.

В то же время, снова начался рост цен на туристические и регулируемые услуги - он составил 0,5%, причина - удорожание авиабилетов и санаторных услуг.

Непродовольственные товары продолжают демонстрировать дефляцию - минус 0,02%.