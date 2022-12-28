В Грузии начнут проверять на качество винные напитки

28 дек. 19:11

Производимые и ввозимые в Грузию винные напитки будут контролировать на качество, соответствующие изменения в постановление Минсельхоза вступили в силу.

По новым правилам винные напитки как предназначенные для реализации в стране, так и экспортируемые в различные страны, пройдут обязательную проверку в лаборатории до попадания на рынок или отправки.

Наряду с вином, винные напитки будут проходить проверку на содержание сахара, этилового спирта, кислоты и диоксида серы.

Занимающиеся производством винных напитков компании теперь попадает под правила, действующие для винных компаний