В России утверждена федеральная программа дошкольного образования

28 дек. 18:54

Министерство просвещения России утвердило федеральную программу дошкольного образования, приказ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, цель программы - разностороннее развитие ребенка … с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций".

Программа поможет выполнить основные функции дошкольного образования, в том числе сформировать у детей основы гражданской и культурной идентичности, приобщить их к традиционным духовно-нравственным ценностям российского народа, воспитать их как поколение, знающее и уважающее историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины.