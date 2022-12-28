Нефть дешевеет из-за коронавируса в Китае

28 дек. 18:43

Стоимость нефти сокращается на фоне падающего оптимизма трейдеров по росту спроса в Китае после смягчения ковидных ограничений. Об этом говорят данные торгов.

К 18:15 мск фьючерсы с поставкой в феврале на Brent дешевели на лондонской ICE Futures на $1,54 (1,83%), достигая $82,79 за баррель.

Февральские контракты на легкую нефть WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,46 (1,84%) и стоили $78,07 за баррель.

Напомним, после решения властей КНР отменить часть антикоронавирусных ограничений в стране произошел скачок заболеваемости.