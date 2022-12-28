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Абитуриентам из Абхазии дали в два раза больше квот на обучение в российских вузах

Абитуриентам из Абхазии дали в два раза больше квот на обучение в российских вузах

Россия дает абитуриентам из Абхазии 110 квот на обучение в вузах, заявил руководитель представительства Россотрудничества в республике Дмитрий Федотов.

В 2021 году было выдано 52 квоты.

По словам Федотова, уже принимаются заявки, причем акцент сделан в основном на технические специальности.

"Квотная кампания продлится до 20 февраля", - цитирует его ТАСС.

Глава представительства Россотрудничества уточнил, что желающие поступить в вузы РФ по квотной программе надо загрузить свои анкетные данные и документы на агрегатор education-in-Russian, при необходимости им будет оказана помощь в заполнении документов и оформлении, затем пройдут отборочные испытания.

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