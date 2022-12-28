Переговоры глав Минобороны РФ, Турции и Сирии состоялись в Москве

28 дек. 18:13

Министры обороны России, Турции и Сирии провели трехстороннюю встречу в Москве, обсудили пути разрешения сирийского кризиса, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"28 декабря в Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны России, Турции и Сирии. Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что стороны по итогам переговоров "отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки" в Сирии и регионе в целом.