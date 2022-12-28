"Газпром" по итогам уходящего года добудет свыше $412 млрд кубометров газа

28 дек. 18:00

Российская компания "Газпром" по итогам 2022 года добудет 412,6 млрд куб метров газа. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на предновогоднем селекторном совещании холдинга.

Он подчеркнул, что этого газа вполне хватит для того, чтобы исполнить все обязательства перед потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт. "243,1 млрд куб. м газа будет поставлено из газотранспортной системы "Газпрома" нашим российским потребителям. И 100,9 млрд куб мeтров газа - в страны дальнего зарубежья", - цитирует Миллера ТАСС.

Глава "Газпрома" отметил также ключевую роль прохождения осенне-зимнего максимума для "Газпрома". "При подготовке к зиме мы с вами каждый год ставим новые рекорды, и 2022 год не стал исключением. 72 млрд 662 млн куб метров - это оперативный резерв активного газа, который был создан к началу периода отбора. И 852,4 млн куб метров газа - это суточная производительность на начало периода отбора. И это наши новые рекорды", - поведал он.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что падение мирового спроса на газ в этом году составляет 65 млрд куб метров газа "По предварительным оценкам, вы знаете, падение мирового спроса в 2022 году составляет 65 млрд куб. м газа. И, надо отметить, что 55 млрд куб метров из этих 65 млрд приходится на 27 стран Европы. Это о многом говорит", - сказал он.

При этом, продолжил Миллер, мировой рынок газа будет развиваться высокими темпами, и, согласно долгосрочному прогнозу, в ближайшие 20 лет потребление увеличится на 20%.