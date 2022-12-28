Зурабишвили уклонилась от ответа на вопрос о помиловании Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ушла от ответа на вопрос о возможности помилования экс-президента Михаила Саакашвили.
"Ответ будет дан, когда будет дан ответ", - сказала она на брифинге.
Она также выразила недовольство действиями некоторых участников акции, прошедшей около ее резиденции с требованием не подписывать указ о помиловании Саакашвили.
"Когда я узнала об этой акции, я хотела спуститься к этим людям, вместе с которыми прошла не одну битву с преступным режимом Саакашвили, но некоторые участники этой акции, неизвестно кем управляемые, предприняли попытку ворваться в резиденцию", - пояснила Зурабишвили.
Президент выразила мнение, что "управляемые" участники демонстрации пытались оказать на нее давление, однако инициаторы этого давления "нигде не были в 2007 году, когда преступный режим полностью открыл свое лицо" - однако, подчеркнула Зурабишвили, именно они, прибегая к угрозам, учат ее, как бороться с Саакашвили.