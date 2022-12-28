Число бюджетных квот для студентов из Узбекистана в России будет увеличено

28 дек. 17:32

Россия увеличит количество бюджетных квот на обучение в российских вузах для узбекских студентов до 800 мест, сообщил российский посол Олег Мальгинов.

Он подчеркнул, что Россия ежегодно увеличивает число бюджетных мест и сейчас является лидером по количеству студентов, обучающихся в вузах РФ, - свыше 50 тыс.

"В следующем году планируется открытие Российского государственного гуманитарного университета, Московского государственного университета геодезии и картографии и Северо-Кавказского федерального университета", - цитирует его Sputnik Узбекистан.