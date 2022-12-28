Семьи шехидов и инвалиды войны получили 100 частных домов в Азербайджане

28 дек. 17:24

Сегодня семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено еще 100 частных домов в районах Азербайджана, об этом сообщает Минтруда и соцзащиты населения АР.

Дома находятся в Агстафинском, Агджабединском, Агсуинском, Бейлаганском, Бардинском, Билясуварском, Джалилабадском, Хачмазском, Хызинском, Имишлинском, Кюрдамирском, Газахском, Губинском, Лерикском и Масаллинском районах.

В мероприятии по этому поводу в Агстафинском районе приняли участие начальник управления Минтруда Азербайджана Фуад Мусаев и первый замглавы исполнительной власти Агстафинского района Мушфиг Гусейнов.

В ходе мероприятия было озвучено, что в послевоенный период семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 4,4 тыс, а в целом - 13,2 тыс квартир и частных домов.

Кроме того, в послевоенный период инвалидам войны было предоставлено 324 автомобиля, а в общей сложности - более 7,5 тыс машин.