Послу Франции в Азербайджане вручили ноту протеста

28 дек. 17:15

Сегодня посол Франции в Баку Анн Буайон была вызвана в МИД Азербайджана, где ей вручили ноту протеста, адресованная министерству Европы и иностранных дел Франции. Такое сообщение распространила пресс-служба МИД Азербайджана.

На встрече с послом была выражена глубокая обеспокоенность основанной на клевете и антиазербайджанских предубеждениях кампанией, которая ведется различными политическими силами Франции на фоне отсутствия необходимой ответной реакции со стороны французского правительства, а отраженные в известном письме утверждения были решительно отвергнуты.

При этом было указано на неприемлемость выдвижения необоснованных обвинений против Баку, призывов к действиям в духе посягательства на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в письме, направленном несколько дней назад президенту Франции руководителями политических сил, представленных в парламенте этой страны.

Было отмечено, что данное письмо представляет собой продолжение целенаправленно и систематически реализуемой серии антиазербайджанских шагов и заявлений, в том числе принятия обеими палатами парламента Франции резолюций с