В Северной Осетии вышла в свет Красная книга с редкими растениями и животными

28 дек. 17:11

Новое издание Красной книги с редкими и исчезающими видами растений и животных выпустили в Северной Осетии, сообщает пресс-служба Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Хетагурова.

Над списком работали 35 исследователей и специалистов, а также сотрудники Северо-Осетинского государственного природного заповедника и Национального парка "Алания".

В книге говорится о 490 живых организмах, которые находится в регионе и нуждаются в защите. На основе материалов издания разрабатываются способы и методы охраны, восстановления численности и бережном использовании.

Отмечается, что презентация Красной книги запланирована на начало 2023 года.