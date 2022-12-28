Власти Ставрополья за год удвоили число спецконтейнеров для мусора

28 дек. 16:51

Коммунальщики Ставрополья значительно увеличили за год количество контейнеров для раздельного сбора отходов, - сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

"Для городов и сел Ставропольского края в 2022 году приобрели 2,5 тыс баков для раздельного накопления отходов. ...количество спецконтейнеров в крае за год удвоилось - с 2,5 до 5 тыс", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Сйчас спецконтейнеры устанавливаются в городах, административных центрах, а также в крупных поселениях муниципалитетов, в перспективе возможность экологично избавляться от мусора будет у всех ставропольцев.

"Мы намерены продолжить работу с федеральным центром в этом направлении", - приводит пресс-служба слова министра ЖКХ Ставрополья Александра Рябикина.