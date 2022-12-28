Россия и Турция начали прорабатывать проект создания газового хаба

28 дек. 16:46

Россия и Турция приступили к практической реализации проекта создания газового хаба на территории Турции. Об этом сообщил на предновогоднем селекторном совещании глава российской компании "Газпром" Алексей Миллер.

Он подчеркнул, что российские морские газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" в настоящее время уверенно работают. "А сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране", - цитирует Миллера ТАСС.

Глава "Газпрома" добавил, что данное решение было принято на уровне лидеров двух государств.

Он отметил, что позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.