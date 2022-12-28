СМИ: российский сухогруз впервые ремонтируют иранские специалисты

28 дек. 16:27

Специалисты иранской морской промышленной компании "Садра" сегодня приступили к ремонту российского сухогруза в одном из портов Каспийского моря, - пишет иранское информационное агентство Tasnim.

"Впервые в Каспийский комплекс Иранской морской промышленной компании "Садра" для ремонта и модернизации зашло судно из России", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Сейчас иранские специалисты устраняют повреждения на сухогрузе, полученные им в результате столкновения с крупными льдами на Волге, - говорится в сообщении.