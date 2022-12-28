На Дону будет собственный кластер химпрома

28 дек. 16:14

В рамках работы по привлечению инвесторов в состав будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории индустриального парка "Новочеркасский" планируется создать Кластер химической промышленности, - сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

"Якорным предприятием кластера выступит ООО "Химические технологии", а кооперация кластера будет включать в себя ряд предприятий", - рассказал Сорокин, передает "Интерфакс".

Регион уже подготовил заявку на создание ОЭЗ промышленно-производственного типа на территории Новочеркасского индустриального парка. В случае ее одобрения федеральным центром для резидентов на длительный период будут предусмотрены значительные налоговые преференции.