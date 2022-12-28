Каладзе: призывы некоторых евродепутатов не имеют ничего общего с европейскими ценностями

28 дек. 16:14

Призывы некоторых депутатов Европарламента освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не имеют ничего общего с демократией и европейскими ценностями. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, выступая в тбилисском сакребуло.

"Категорически неприемлемы заявления: "Если вы не освободите Михаила Саакашвили, тогда мы примем решение и не дадим вам статус кандидата. Теперь я спрашиваю вас: это нормально? Для вас нормальна эта лексика, эти подходы, это отношение? Это европейские и демократические ценности?" - сказал градоначальник.

Он отметил, что многие годы жил в Европе и очень хорошо знает, что такое Европа, демократия, европейские ценности, свобода слова и выражения. "Те заявления, которые в последние дни мы слышим от наших так называемых друзей, поверьте, совершенно никак не связаны ни с Европой, ни с европейскими ценностями, ни с демократией", - цитирует Каладзе "Sputnik Грузия".

Напомним, в октябре 2021 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был арестован и помещен в тюрьму в Рустави. Там он объявил голодовку. После того, как у экс-главы государства ухудшилось здоровье, его перевели в тюремную больницу, а позже - в военный госпиталь. В декабре 2021 года Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави, однако в мае был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день.