Нетаньяху: Израиль будет развивать отношения с соседними странами 

28 дек. 16:14

Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху заявил о том, что новое правительство Израиля продолжит работать во имя укрепления мира с соседними государствами и активизации отношений со странами, подписавшими "Авраамовы соглашения" - Бахрейном, Марокко, Объединенными Арабскими Эмиратами и Суданом.

"Правительство будет работать над укреплением мира со всеми нашими соседями, обеспечивая при этом безопасность, исторические и национальные интересы Израиля. Правительство будет работать над тем, чтобы значительно углубить сотрудничество со странами, подписавшими "Авраамовы соглашения", - сказал он.

Напомним, что новое правительство страны примет присягу в четверг, 29 декабря.