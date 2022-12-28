Кубань нарастила объемы урожая фруктов и ягод почти на 40%

28 дек. 16:09

Садоводы в Краснодарском крае собрали по итогам 2022 года 600 тыс т фруктов и ягод, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка ,отметив, что этот показатель является рекордным для региона.

Далее он напомнил, что в прошлом, 2021 году садоводы в Краснодарском крае собрали 430 тыс т фруктов и ягод."Рекордный рубеж достигнут и по урожаю фруктов и ягод - 600 тыс. тонн. Это в буквальном смысле плоды ежегодной реновации садов. Сейчас в крае остается лишь четверть садов, требующих обновления. Эту работу мы завершим в ближайшие годы. Посадочного материала, причем полностью нашего, местного, для этого достаточно", - сказал он в ходе доклада об итогах работы исполнительных органов региона в 2022 году.