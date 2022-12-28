Вильфанд пообещал россиянам больше оттепелей

28 дек. 16:04

Количество оттепелей зимой будет расти в России каждое десятилетие, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, это связано с общим потеплением климата.

Синоптик отметил, что это потребует адаптации: из-за частых потеплений быстрее проседают здания, разрушается асфальт.

"Оттепель в умеренных широтах - это естественное событие. <…> [Однако] с каждым десятилетием количество оттепелей будет увеличиваться", - сказал он, поясняя, почему снегопад в Москве этой зимой неоднократно сменялся оттепелями.

Далее Вильфанд отметил, что последние годы частота потеплений увеличилось – летом такие периоды называются волнами жары, а зимой – оттепелями, передает ТАСС.