Астраханские спасатели вызволили из Каспия четырех рыбаков

28 дек. 15:48

Астраханские спасатели завершили операцию по освобождению из морского плена рыбаков-любителей, оказавшихся в раскатной части Каспия на судне со сломавшимся двигателем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области.

"В Камызякском районе, в районе Гандурино на борту плавсредства оказались четверо рыбаков, которые не смогли продолжить движение из-за неисправности двигателя. Ситуация осложнялась несколькими факторами: ограниченная видимость, большое количества обломанного тонкого слоя льда и течение", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Рыбаки привязали судно к камышовой колке, чтобы их не снесло в море, но не смогли выйти на обрывистый берег. Когда их обнаружили спасатели, рыбаки уже замерзали от холода.