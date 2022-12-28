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Астраханские спасатели вызволили из Каспия четырех рыбаков

Астраханские спасатели вызволили из Каспия четырех рыбаков

Астраханские спасатели завершили операцию по освобождению из морского плена рыбаков-любителей, оказавшихся в раскатной части Каспия на судне со сломавшимся двигателем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области.

"В Камызякском районе, в районе Гандурино на борту плавсредства оказались четверо рыбаков, которые не смогли продолжить движение из-за неисправности двигателя. Ситуация осложнялась несколькими факторами: ограниченная видимость, большое количества обломанного тонкого слоя льда и течение", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Рыбаки привязали судно к камышовой колке, чтобы их не снесло в море, но не смогли выйти на обрывистый берег. Когда их обнаружили спасатели, рыбаки уже замерзали от холода.

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