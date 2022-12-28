В Иране заработает представительство Башкирии

28 дек. 15:39

Представительство Башкирии в Иране откроется в 2023 году, заявила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева.

"В следующем году мы планируем визит в Иран, где планируем открывать свое представительство. Сегодня занимаемся поиском и собеседованием кандидатур на должность представителя в Иране. Следующая страна, которая у нас запланирована - это Объединенные Арабские Эмираты", - сказала она в беседе с журналистами.

По ее словам, у министерства стоит задача открыть восемь представительств республики до 2024 года. Сейчас они работают в Белоруссии, Казахстане, Китае, Турции, Узбекистане.

Далее Болычева отметила, что представители республики получили соответствующие документы и командированы в эти страны.