Власти Кабардино-Балкарии задумались о создании туристической полиции

28 дек. 15:33

В скором времени в курортных районах Кабардино-Балкарии могут появиться подразделения туристической полиции, - сообщил министр внутренних дел региона Василий Павлов.

"Если туристы будут к нам прибывать такими темпами и гостиничный бизнес будет развиваться, то мы рано или поздно, думаю, выйдем с предложением к руководству МВД России о создании туристической полиции. Это вопрос времени, она однозначно будет создана", - сказал Павлов, передает РИА Новости.

В этом году министерству в Приэльбрусье выделили земельный участок, где будет построено здание для МВД, чтобы 10-15 сотрудников постоянно находились на территории поляны Азау, - пояснил министр.

"Еще одна приятная новость – МВД России выделило нам денежные средства для строительства нового здания Эльбрусского ОМВД. Его мы начинаем строить в первом квартале 2023 года", - добавил Павлов.

Напомним, по итогам 2021 года турпоток в Кабардино-Балкарию превысил 1 млн человек. Власти республики поставили задачу до 2025 года довести турпоток до 2 млн туристов в год.