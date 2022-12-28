"Министр — это министр, ЦК — это ЦК, а Вова — это Вова!"

28 дек. 19:00

Легендарный режиссер и сценарист Георгий Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, спустя год его семья переехала в Москву. Он окончил Московский архитектурный институт, а затем Высшие режиссерские курсы (мастерская Михаила Калатозова). С 1959 года работал на "Мосфильме". В 1960 году режиссер снял свой первый полнометражный фильм "Сережа", получивший Гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Потом были "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-Дза-Дза!", "Паспорт"… В общей сложности он снял более 20 кинолент, во многих сыграв эпизодические роли. Георгий Данелия умер в апреле 2019 года, но его фильмы и рассказы еще долго будут радовать многочисленных поклонников. "Вестник Кавказа" публикует фрагмент из автобиографической книги Данелии "Тостуемый пьет до дна".

Мне надо было срочно вылетать в Москву. (Приемные экзамены на Режиссерских курсах.) В авиакассе мне сказали, что на сегодня билетов нет. Я показывал свое мосфильмовское удостоверение, говорил, что очень надо, врал, что срываются какие-то важные съемки, мне сочувствовали, но разводили руками — ничем не можем помочь, билетов нет.

Тогда я пошел к своей тетушке — Верико Анджапаридзе. Верико сразу же позвонила министру грузинской авиации. Министр авиации сказал, что для племянника самой великой актрисы в мире у него всегда билеты есть. Минут через пятнадцать он перезвонил, извинился и сказал, что сегодня, оказывается, особый день и билетов нет. Билеты есть на завтра, на любой рейс.

Тогда я позвонил в ЦК, Дэви Стуруа. Дэви сказал, что билет — не проблема. Я ему сообщил, что Верико говорила с министром, и тот сказал, что сегодня какой-то особый день, и билетов нет.

— Ну, министр — это министр, а ЦК — это ЦК.

Через десять минут и Дэви сказал, что билетов на сегодня действительно нет. Особый день. И я пошел в гостиницу. По дороге зашел в "Воды Лагидзе" выпить вкусной газировки, которую очень люблю, там встретил Вову Мартынова. Вова Мартынов — тбилисский "свой парень", то есть человек, которого знали все и который знал всех. Он спросил по-грузински:

— Что ты такой грустный?

Русский Вова говорил со мной только на грузинском, считал, что мне нужна практика. Я ему сказал о проблеме с билетом.

— Э! Я думал, у тебя действительно что-то случилось! Пойдем и возьмем билет!

— Билетов на сегодня нет.

— Для нас, Гия, билеты у них есть! Пошли!

Народу в кассе было очень много, к окошку не подойти. Вова, высокий и широкоплечий, снял кепку, вытянул руку с кепкой вверх, приподнялся еще на цыпочках и крикнул на весь зал:

— Нана, это я, Вова! Посмотри сюда! Кепку мою видишь?!

— Вижу твою кепку, Вова! Что хочешь?

В Тбилиси было две джинсовых кепки, одна у Вовы, вторая — у знаменитого футболиста, форварда сборной СССР, Давида Кипиани.

— Один билет в Москву на час пятнадцать! — крикнул Вова.

— Паспорт давай!

Вова взял у меня паспорт и попросил передать его в кассу.

— Подожди! А деньги? Деньги возьми! — сказал я.

— Деньги я ей отдам, не волнуйся, — сказал Вова. (У меня он денег не взял, когда я начал настаивать, он сочувственно посмотрел на меня и сказал, что я совсем обрусел.)

На самолет я успел. Летел и думал:

"Министр — это министр, ЦК — это ЦК, а Вова — это Вова!"